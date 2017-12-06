Özel sporcular bowlingde mücadele etti

ANKARA (AA) - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenlediği Özel Sporcular Bowling Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapıldı.

Bilkent'teki Rollhouse Bowling Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 81 ilden 130 kulübün 260 sporcusu katıldı. Sporcular, erkeklerde A, B ve C, kadınlarda da A ve B kategorilerinde mücadele etti.

Şampiyonada ilk 3 içinde yer alan kulüpler şöyle:

Kadınlar:

A kategorisi:

1- Mersin Hüseyin Polat Eğitim Uygulamaları Spor Kulübü

2- Malatya Sessiz Adımlar

3- Manisa Kula 80. Yıl

B kategorisi:

1- Samsun İlkumut

2- Karabük Sevgi Bağı İş Okulu

3- Bursa İnegöl Özel Umut Yolu





Erkekler:

A kategorisi:

1- Ankara Saray Rehabilitasyon

2- Ankara ZİÇEV

3- Kırklareli ASP

B kategorisi:

1- Bursa Saibe Durmaz Özel Çocuklar

2- Muş Küçük Adımlar

3- Trabzon Atletizm Spor Kulübü

C kategorisi:

1- Çorum Umuteli Spor Kulübü

2- Çankırı Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü

3- Osmaniye Eğitim Uygulama Okulu

Bu arada etkinlikte, Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği'ne, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonuna katkılarından dolayı plaket verilirken, bazı kurum, kuruluş ve şahıslara da destekleri nedeniyle plaket takdim edildi.