Özel sporcular gözünü olimpiyata dikti





SAMSUN (AA) - MUSTAFA ÇAVUŞ - Samsun'da, antrenörlerinin köyde bulup çalıştırmaya başladığı özel sporcular 16 yaşındaki Yasemin Keskinsoy ve 17 yaşındaki Esra Bayrak, İsviçre'de düzenlenen Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Atletizm Dünya Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan Aytunç Göz, 6 yıl önce gönüllü olarak engelli sporculara antrenörlük yapmaya başladı.

Sporcu bulmak için köy köy gezen Göz, 3 yıl önce Çarşamba ilçesinin Beylerce köyünde her ikisinin de sekizer kardeşi olan Yasemin Keskinsoy ve Esra Bayrak ile karşılaştı. Göz, daha önce spor yapan ancak çeşitli nedenlerle sporu bırakmak zorunda kalan Esra ile Yasemin'i şehir merkezindeki bir yurda yerleştirdi.

Esra ile Yasemin'i çalıştırmaya başlayan Göz, yurdun kapanması üzerine kendi ailesinin de desteğiyle bir yıl önce ev kiralayarak engelli sporcuları buraya yerleştirdi. Göz'ün çalıştırdığı sporcular, atletizmde Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu elde ederek kendilerine verilen desteği boşa çıkarmadı.

Özel sporcular, Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarının ardından son olarak geçen hafta İsviçre'de düzenlenen IPC Atletizm Dünya Gençler Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndü.

Esra, uzun atlamada 5,16 metre, Yasemin ise gülle atmada 5,75 metre ile altın madalyaya uzandı.





- Hedef 2020 Tokyo





Göz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldır çalıştırdığı Esra ve Yasemin ile kendi anne ve babasının da yakından ilgilendiğini söyledi.

Bugüne kadar kazandıkları şampiyonlukların kendilerine yol haritası oluşturduğunu belirten Göz, "Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, bize süresiz kamp imkanı sağladı, sağ olsun. Bundan sonraki hedefimiz 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bir ilki yaşatarak hem Samsun'umuza hem Türkiye'mize olimpiyat madalyası kazandırmak." dedi.

Göz, kendilerini tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a da teşekkür etti.

Şampiyon sporcular ise kürsüye çıkıp İstiklal Marşı'nı dinlettirdikleri için çok mutlu olduklarını vurgulayarak, 2020 Tokyo'ya katılmayı ve altın madalya kazanmayı hedeflediklerini dile getirdi.