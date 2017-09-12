Özge Yılmaz Top 10'da Avrupa ikincisi oldu





ANKARA (AA) - Avrupa Masa Tenisi Federasyonu (ETTU) tarafından her yıl kendi kategorisinin en iyi 10 sporcusunun katılımı ile düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa En İyi 10'lar Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Özge Yılmaz, oynadığı 9 maçın 6'sını kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Worcester kentinde düzenlenen turnuvada Kocasinan Belediyespor'dan Özge Yılmaz, Avrupa dokuzuncusu, dünya yirmi ikincisi Fransız Lutz'u 4-3, Avrupa dördüncüsü, dünya on dördüncüsü ve Avrupa Yıldızlar Şampiyonası üçüncüsü Rumen Elena Zaharia'yı 4-2, ev sahibi ülkeden Charlotte Bardsley'i 4-1, Avrupa Yıldızlar Şampiyonası üçüncüsü Alman Bondareva'yı 4-0, Fransız Lou Frete'yi 4-1 ve Fransız Isa Cok'u 4-0 yendi.

Özge, son maçında Avrupa Yıldızlar Şampiyonası ikincisi Alman Wenna Tu'ya 4-2 yenilmesine rağmen topladığı 15 puanla 15 Yaş Altı Avrupa En İyi 10'lar Turnuvası'nda ikinciliği elde etti.

9 maçın sonunda Alman sporcu Sopihe Klee birinci, Fransız İsa Cok da üçüncü oldu.





- Başkan Koç: "Bu başarı hepimizin"





Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, Özge Yılmaz'ın elde ettiği Avrupa ikinciliğinin tarihi bir başarı olduğunu belirtti.

Federasyonun hedef sporcuları destekleme projesinin bundan sonra da devam edeceğinin altını çizen Koç, "Yönetim kurulu üyemiz Mücahit Soyak'ı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Cömertbayraktar'ı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kayseri İl Müdürü Murat Eskici'yi ve başarıda büyük emeği olan antrenör Halil Adak'ı canı gönülden tebrik ederim. Camiamıza hayırlı olsun, bu başarı hepimizin. Federasyonumuzun hedef sporcuları destekleme projesi bundan sonra da devam edecektir. Türk sporcularımızla katılmayı hedeflediğimiz 2020 Olimpiyatları'na adım adım ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özge Yılmaz'ın antrenörü Halil Adak ise ilk kez kızlar kategorisinde Avrupa En İyi 10'lar müsabakalarında bir Türk sporcunun yarıştığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Özge, 9 maçın 6'sını kazanarak turnuvayı ikinci tamamladı. Dünya ve Avrupa sıralamasında kendisinden üst sıralarda olan rakiplerini yenerek, hem Avrupa, hem de dünya sıralaması için çok değerli puanlar kazandı. Şampiyonluğu elde eden Alman sporcu ile yaptığımız maçta 2-0 öndeyken 4-3 kaybettik. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık ama Avrupa ikinciliği de büyük bir başarı. Özge, Türk masa tenisi tarihinde ilklere imza atmaya devam ediyor. İnşallah bir sonraki turnuvada Avrupa şampiyonluğunu da kazanacaktır. Bu başarıyı tüm meslektaşlarıma ve Türkiye'ye armağan ediyorum. Bizi destekleyen başta federasyon başkanımız Kerim Koç olmak üzere, tüm yönetim kurulumuza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."



