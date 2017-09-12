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"Özlenen Bursaspor adım adım geliyor"

- Kulüp başkanı Ay: - "Bu takım 2-3 hafta sonra daha iyi olacak"

BURSA (AA) - Süper Lig'in dördüncü haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-0'lık skorla geçen Bursaspor'da yüzler gülüyor.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşil-beyazlı taraftarların desteğiyle, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3 golle mağlup etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Bu sezon yeni bir takım kurduklarını anlatan Ay, "Bu takım 2-3 hafta sonra daha iyi olacak. Oyuncularımız her geçen gün performanslarının üzerine koyarak takımlarına faydalı olacaklarını gösteriyorlar. Sezon başında söylediğim gibi iyi bir takıma sahibiz." dedi.

Ay, özellikle kanatlar işlediğinde takımın sonuca daha kolay ulaşabildiğini bu maçta gördüklerini vurguladı.

Takımlarına verdikleri destekten dolayı yeşil beyazlı taraftarlara da teşekkür eden Ay, şunları kaydetti:

"Artık geleceğe daha rahat bakıyoruz. Ben inanıyorum ki, her geçen gün üzerine koyarak daha iyi sonuçlara imza atacağız. Bunun için 2-3 haftalık bir zamana ihtiyacımız var. Beklenen, özlenen Bursaspor adım adım geliyor. Türkiye'ye örnek olan bir taraftara sahibiz. Bursaspor taraftarıyla ne kadar etkili olduğunu bu maçta da gösterdi. Biz bir bütünüz, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda neleri başarabileceğimizi herkes biliyor. Taraftarımızla, camiamızla hep birlikte daha güzel günler görmek istiyoruz."


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