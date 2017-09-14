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Öztürk'ten Nasri ve Eto'o açıklaması

- Antalyaspor Kulübü Başkanı Öztürk: "(Samir Nasri) Futbolu ve oynamayı çok seviyor. Çıktığı antrenmanlara kendini iyi veriyor. Antrenmandan kaçan bir oyuncu değil. Kayserispor maçında sahada olacaktır. Hocanın kararı tabii ki ama ilk 11'de olacak gibi geliyor" - "Eto'o ile problemimiz yok. Sadece bazı açıklamalar yapıldı. Galatasaray maçından sonra sarmaş dolaş birbirimize sarıldık" - "Antalyaspor'un krizlerle değil, başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz. Öyle de olacaktır. Bu kadar yatırım da başarı için yapılıyor"

Öztürk'ten Nasri ve Eto'o açıklaması


ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, yıldız futbolcuları Samir Nasri ile ilgili, "Kayserispor maçında sahada olacaktır. Hocanın kararı tabii ki ama ilk 11'de olacak gibi geliyor." dedi.

Başkan Öztürk, 8. Yöresel Ürünler Fuarı'ndaki Büyük Antalyaspor Derneğinin standını ziyaret etti. Dernek başkanı Aziz Çetin ve üyelerinden stant ve fuara ilişkin bilgi alan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon Kayserispor maçıyla çıkışa geçtiklerini hatırlattı.

Kayserispor'un güçlü bir takım olduğuna dikkati çeken Öztürk, zorlu bir deplasmanın kendilerini beklediğini kaydetti. Öztürk, Kayseri'de ellerinden geleni yaparak galibiyet serisine başlayacaklarına inandığını vurguladı.

Samir Nasri'yle ilgili gelişmelerin son dönemde medyada farklı yansıtıldığına işaret eden Ali Şafak Öztürk, "Antrenmana sakatlığından dolayı çıkmadı. Futbolu ve oynamayı çok seviyor. Çıktığı antrenmanlara kendini iyi veriyor. Antrenmandan kaçan bir oyuncu değil. Kayserispor maçında sahada olacaktır. Hocanın kararı tabii ki ama ilk 11'de olacak gibi geliyor." diye konuştu.

Kulüp başkanı Öztürk, Samuel Eto'o ile son dönemde yaşanan sıkıntılarla ilişkin ise şunları söyledi:

"Eto'o ile problemimiz yok. Sadece bazı açıklamalar yapıldı. Galatasaray maçından sonra sarmaş dolaş birbirimize sarıldık. Bunlar takım içinde olabilir. Zaman zaman oyuncu ile yönetim, oyuncu ile teknik direktör, hoca ile yönetim arasında her takımda sorunlar olabilir. Bizim işimiz bunları çözmek. Bir problemimiz yok. Eto'o'ya da sorabilirsiniz. Antalyaspor'un krizlerle değil, başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz. Öyle de olacaktır. Bu kadar yatırım da başarı için yapılıyor."

Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak.

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Ali Şafak ÖztürkAntalyasporEto'oFutbolSamir NasriSüper Lig
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