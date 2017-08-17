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Palabıyık'ın 3. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı

- Hakem Ali Palabıyık, kariyerinde daha önce 2 kez Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki maçta düdük çaldı

Palabıyık'ın 3. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı

ANKARA (AA) - FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, kariyerinde 3. kez Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki maçta görev yapacak.

Süper Lig'de 2012-2013 sezonundan bu yana görev alan Palabıyık, daha önce iki kez Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında düdük çaldı.

Geçen sezon Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki iki maça da Palabıyık atanmıştı. Ankara bölgesi hakemi olan 36 yaşındaki Palayık, iki maçta 1 kez kırmızı, 15 kez de sarı kartına başvurdu.

Palabıyık'ın yönettiği karşılaşmalardan ilkini Fenerbahçe kazanırken, diğeri berabere sonuçlandı.

Ligin 16. haftasındaki maçta Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti. 26 Aralık 2016'da oynanan bu karşılaşmada konuk ekip Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Fernandao, Sow ve Lens kaydetti.

Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan, 27. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ayrıca bordo-mavili ekipten 2, Fenerbahçe'den de 4 futbolcu sarı kart gördü.

Sezonun bitimine bir hafta kala 27 Mayıs'ta oynanan karşılaşma ise Sow ve Bero'nun karşılıklı golleriyle 1-1 bitti. Hakem Palabıyık, Fenerbahçe'den 4, Trabzonspor'dan ise 5 futbolcuya sarı kart gösterdi.

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun ikinci haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı, 20 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ali PalabıyıkFenerbahçeSüperligTrabzonspor
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