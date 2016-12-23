Palandöken EYOF'a hazır





ERZURUM (AA) - Avrupa'nın önemli kış spor merkezlerinden biri olan ve uluslararası düzeyde önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan Erzurum'da, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Kentte 11-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek EYOF'ta, alp disiplini müsabakalarına ev sahipliği yapacak Palandöken Kayak Merkezi'nde pistler ve liftler organizasyona hazır hale getirildi.

İsveç'ten gelen EYOF 2017 Erzurum Alp Disiplini Sorumlusu Christer Weiss, hazır hale getirilen pistleri inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Weiss, incelemeler sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Palandöken'in EYOF 2017 için hazır olduğunu belirterek, "Net söyleyebilirim ki Palandöken, EYOF için hazır. Festival öncesinde yapılması gereken birkaç ufak nokta daha var ama bunlar da kısa sürede tamamlanacak konular. Onlar da bittiğinde Erzurum, EYOF 2017 için yüzde 100 hazır olacak." dedi.

Palandöken'den çok etkilendiğini ifade eden Weiss, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye daha önce de yarışlar için gelmiştim. Türkiye'deki tesisler, Avrupa'daki benzerleri ile kıyaslanabilir seviyede. Çok ciddi bir kış sporları merkezi olabilecek potansiyeliniz var. Avrupa'nın en iyi kayak merkezlerine sahip Norveç, Fransa gibi ülkelerle Türkiye'yi karşılaştırdığımızda çok büyük bir fark göremezsiniz. Evet, bu ülkeler tabii ki daha büyük ve geniş alanlara sahipler ve bu işi yıllardır yapıyorlar ama Türkiye de onların seviyesinden çok uzakta değil."



