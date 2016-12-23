Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Kış Şampiyonası

- TSSF tarafından Çanakkale'de düzenlenen şampiyonaya, 20 spor kulübünden 153 sporcu katılacak

Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Kış Şampiyonası


ÇANAKKALE (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Kış Şampiyonası, Çanakkale'de yapılacak.

TSSF'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Anafartalar Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki şampiyona, yarın ve pazar günü bayanlar ile erkekler kategorisinde gerçekleştirilecek.

"Dip, suüstü, tüplü ve çift palet" disiplinlerinde yapılacak şampiyonaya, 20 spor kulübünden 86 erkek, 67 bayan olmak üzere toplam 153 sporcu katılacak.

TSSF Başkanı Şahin Özen, paletli yüzmede ilk kez 2016 yılında dünya şampiyonluğu kazandıklarını belirtti.

Bu yılın son şampiyonluk mücadelesinin de paletli yüzme branşında yapılmasının bu açıdan anlamlı olacağını vurgulayan Özen, "Sporcularımızın performansı, uluslararası alanda yankı bulmaya başladı. Bu branşta yurt içinde yaptığımız şampiyonluk yarışmaları, sporcularımızı uluslararası müsabakalara hazırlayan önemli mücadeleleri oluşturmaktadır. Bu şampiyonaya katılan sporcularımızın her birine başarılar diliyorum. Heyecanlı mücadelelere tanık olacağız." değerlendirmesinde bulundu.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
çanakkalePaletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Kış ŞampiyonasıTürkiye Sualtı Sporları Federasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.