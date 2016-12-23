



ÇANAKKALE (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Kış Şampiyonası, Çanakkale'de yapılacak.

TSSF'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Anafartalar Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki şampiyona, yarın ve pazar günü bayanlar ile erkekler kategorisinde gerçekleştirilecek.

"Dip, suüstü, tüplü ve çift palet" disiplinlerinde yapılacak şampiyonaya, 20 spor kulübünden 86 erkek, 67 bayan olmak üzere toplam 153 sporcu katılacak.

TSSF Başkanı Şahin Özen, paletli yüzmede ilk kez 2016 yılında dünya şampiyonluğu kazandıklarını belirtti.

Bu yılın son şampiyonluk mücadelesinin de paletli yüzme branşında yapılmasının bu açıdan anlamlı olacağını vurgulayan Özen, "Sporcularımızın performansı, uluslararası alanda yankı bulmaya başladı. Bu branşta yurt içinde yaptığımız şampiyonluk yarışmaları, sporcularımızı uluslararası müsabakalara hazırlayan önemli mücadeleleri oluşturmaktadır. Bu şampiyonaya katılan sporcularımızın her birine başarılar diliyorum. Heyecanlı mücadelelere tanık olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



