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Paralimpik tenisçi destek bekliyor

- Milli paralimpik tenisçi Nurşen Şen: "Yurt dışındaki turnuvalara gitmek ve hayalim olan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil edebilmek için başka desteklere ve özellikle sponsorlara ihtiyacım var"

Paralimpik tenisçi destek bekliyor


İZMİR (AA) - Tekerlekli Sandalye Milli Tenis Takımı oyuncularından Nurşen Şen, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yer alabilmek için sponsorların da desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Nurşen Şen, yaptığı yazılı açıklamada, 2020'de Tokyo'da düzenlenecek Paralimpik Oyunları'na katılmak için dünya sıralamasındaki yerini yükseltmesinin şart olduğunu, bu amaçla da özellikle İngiltere ve İtalya'da organize edilen turnuvalara katılmasının kendisine büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Beş yıldır Kültürpark Tenis Kulübü bünyesinde tenis oynadığını belirten Nurşen Şen, "Yurt dışındaki turnuvalara gitmek ve hayalim olan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil edebilmek için başka desteklere ve özellikle sponsorlara ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

Nurşen Şen, "Her güne hayatının en güzel günü olması için şans ver" sloganı ile sponsor arayışını sürdürdüğünü, bu konuda ilk desteğin beraber tenis oynadığı ve antrenmanlarına eşlik eden ressam Belgin Cavlı Güler'den geldiğini aktardı.

Belgin Cavlı Güler'in 35 resmini kendisine bağışladığını ve bu desteğin çok değerli olduğunu belirten Nurşen Şen, şunları ifade etti:

"Kendisine çok teşekkürlerimi sunarım, minnettarım. Spor kariyerime dokunan en güzel ellerden bir tanesidir kendisi. Büyük küçük demeden her türlü desteğe ihtiyacım var, umarım bir İzmirli firma sesimi duyar."

Belgin Cavlı Güler de Nurşen'e verdiği 35 resimden 22'sinin bağış yapanlara teslim edildiğini kaydederek, "Yıllardır günün yorgunluğunu atmak için amatörce yaptığım resimlerim çok değerli bir amaç için kullanıldı, kullanılıyor. Bağış yapanların bir kısmının resimlerimi asacak olması benim için de gurur vesilesi. Nurşen mutlu, ben de en az onun kadar mutluyum." ifadelerini kullandı.

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