Paralimpik yüzücü Sümeyye, dünya dördüncüsü oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Meksika'da düzenlenen Paralimpik Dünya Şampiyonası'na katılan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün yüzücüsü 14 yaşındaki Sümeyye Boyacı'nın dünya dördüncüsü olduğu bildirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İtalya'daki Paralimpik Avrupa Gençlik Oyunları'nda iki ay önce gümüş ve bronz madalya kazanan Sümeyye'nin, Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda yüzme branşında salise farkıyla madalyayı kaçırarak 4. olduğu kaydedildi.

Sümeyye Boyacı'nın, Paralimpik Dünya Şampiyonası'na ilk kez katıldığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meksika'daki dünya şampiyonasına çok büyük bir azimle çalışarak hazırlanan Sümeyye, ilk sınavı olan 50 metre sırtüstü yarışmasında kendisinden tecrübeli rakipleri arasında 46,57 saniyelik dereceyle dördüncülüğe uzandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, genç sporcuyu bu büyük başarısından dolayı kutladı."

Muhabir: Emrah Yaşar