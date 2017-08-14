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Paris, elektronik oyunları olimpiyatlara aldırmak istiyor

- Fransa, IOC ve elektronik spor müsabakaları temsilcileri ile video oyunlarının madalya da verilecek şekilde Olimpiyat Oyunları'na dahil edilmesi konusunu görüşecek

Paris, elektronik oyunları olimpiyatlara aldırmak istiyor


PARİS (AA) - 2024 Olimpiyat Oyunları'nın aday kentlerinden Paris, elektronik oyunları olimpiyatlara dahil etmek istiyor.

Fransa Olimpiyat Komitesi Eş Başkanı Tony Estanguet yaptığı açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve elektronik spor müsabakaları temsilcileri ile video oyunlarının madalya da verilecek şekilde Olimpiyat Oyunları'na dahil edilmesi konusunu görüşeceğini bildirdi.

Estanguet, "Bununla ilgilenmek zorundayız. Çünkü 'bu biz değiliz ve bu bizimle ilgili değil' diyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Gençliğin bu tip elektronik oyunlarla ilgilendiğini vurgulayan Estanguet, IOC ve elektronik spor ailesini bir araya getirmekle bu konudaki sürecin daha iyi anlaşılacağını belirtti.

Elektronik spor daha önce de Asya Oyunları'nda takvime alınmıştı. Bu dalın 2022 Asya Oyunları'nda madalya yarışına sahne olması bekleniyor. Elektronik sporun Olimpiyat Oyunları'na alınıp alınmayacağının kararı, IOC tarafından verilecek.

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2024 Olimpiyat OyunlarıElektronik OyunlarFransaOlimpiyatlarParisUluslarası Olimpiyat Komitesi
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