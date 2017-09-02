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Paris Saint-Germain'den Finansal Fair Play açıklaması

- Paris Saint-Germain: - "Kulübümüz, 2017-2018 mali yılı için UEFA Finansal Fair Play kurallarına tam anlamıyla uyacağına emindir"

Paris Saint-Germain'den Finansal Fair Play açıklaması


PARİS(AA) - Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, UEFA'nın, yapılan transferlerle ilgili Finansal Fair Play (FFP) kapsamında soruşturma açmasının "sürpriz" olduğunu bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kulübün, bu yaz yaptığı bütün transferlerin etkileri hakkında UEFA Finansal Fair Play ekiplerini, yükümlü olmasa da bilgilendirdiği belirtildi.

UEFA'nın, Finansal Fair Play çerçevesinde PSG kulübüne resmi soruşturma açmasının ve transferler kapsamında kulübün gelir-gider dengesini inceleyeceğini bildirmesinin "sürpriz" olduğu kaydedilen açıklamada, "Kulübümüz, 2017-2018 mali yılı için UEFA Finansal Fair Play kurallarına tam anlamıyla uyacağına emindir." ifadeleri kullanıldı.

Kulübün Avrupa futbol kurumları ile son altı yıl içerisinde güvenilir bir ilişki geliştirdiği ve her zaman tamamıyla şeffaf bir yönetim sergilediği belirtilen açıklamada, bu çerçevede son günlerde de UEFA yetkilileri ile çeşitli temaslar yapıldığı bildirildi.

Diğer taraftan 2017-2018 sezonu için kulüpten ayrılan futbolculardan 104 milyon avrodan daha fazla gelir elde edildiği ifade edilen açıklamada, halihazırda kulüpte bulunan futbolcuların da bir sonraki iki transfer dönemi için kulübe önemli gelirler sağlayabilecek kapasitede olduğu kaydedildi.

Kulübün transfer dışı gelirlerinin son yıllarda arttığına da dikkat çekilen açıklamada, kulübün bu gelirlerini yüzde 20-40 oranında arttırma potansiyeli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, önümüzdeki günlerde kulübün UEFA'nın sorularını yanıtlamak için diyalog içinde ve şeffaflıkla hareket edeceği de belirtildi.

Başkent ekibi Barcelona'dan Brezilyalı futbolcu Neymar'ı 222 milyon avroya transfer etmiş, transferin son gününde Monaco'dan Kylian Mbappe'yi 180 milyon avro satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

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