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"Paris'te hedef şampiyonluk"

- Milli güreşçi Metehan Başar: "Güzel bir kamp döneminden geçiyoruz" "Mili takımımız gerçekten iyi bir ekip. Herkes madalyalı, herkes şampiyon"

BOLU (AA) - ZAFER GÖDER - Fransa'nın başkenti Paris'te 21-26 Ağustos'ta düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan milli sporcu Metehan Başar, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası öncesi son hazırlık kampını Bolu Aladağ'da yapıyor. Kampta, kondisyon ve kuvvet antrenmanlarını tamamlayan milliler, bundan sonraki süreçte teknik çalışmalar üzerinde duracak.

Türkiye'yi 85 kiloda temsil edecek Metehan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona öncesinde yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

Şampiyonada en iyi dereceyi elde edebilmek için sıkı çalıştıklarını aktaran Metehan, "Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bizim için en önemli müsabaka Dünya Şampiyonası. Burada güzel bir kamp döneminden geçiyoruz. Artık antrenmanlarımız form antrenmanı olarak davam edecek. Artık hazırız. İnşallah hem ferdi hem de takım olarak altın madalyalar alıp şampiyon olarak dönmek istiyoruz." diye konuştu.


- "Milli takım iyi bir ekip"


Avrupa'da dereceleri olduğunu ifade eden Metehan, dünya şampiyonluğuna ulaşmak istediğini vurguladı.

Kondisyon açısından iyi bir noktaya geldiğini anlatan milli güreşçi, "Şu anda maçları bekliyoruz. Milli takımımız gerçekten iyi bir ekip. Herkes madalyalı, herkes şampiyon. Şampiyon olmak istiyorum. Takım arkadaşlarıma da güveniyorum." şeklinde ifadeler kullandı.

Metehan Başar, son olarak mayısta Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 85 kiloda gümüş madalya kazanmıştı.

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