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Paris'ten sera gazı emisyonu taahhüdü

- Fransa'nın başkenti Paris, 2024 Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemesi halinde sera gazı emisyonunu önceki olimpiyatlara göre en az yarıya indirmeyi hedefliyor

Paris'ten sera gazı emisyonu taahhüdü


PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapması halinde sera gazı emisyonunu önceki olimpiyatlara göre en az yarıya indirmeyi hedefliyor.

2024 Paris Olimpiyat Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, etkinliğin şehirde yapılması halinde Paris İklim Antlaşması'ndaki taahhütlere uyulacağı bildirildi.

Londra 2012 ve Rio 2016 olimpiyatlarına oranla sera gazı emisyon miktarının yarıya indirileceği taahhüt edilen açıklamada, bu olimpiyatların her birinde yaklaşık 3,5 milyon ton karbondioksit gazının atmosfere salındığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Paris'in en fazla 1,56 milyon ton karbondioksit gazı salınımı hedeflediği kaydedildi.

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