Patrick Friday Eze Atiker Konyaspor'da

KONYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Nijeryalı forvet oyuncusu Patrick Friday Eze ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki futbolcu için Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

Törende açıklamalarda bulunan Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, yeni futbolcunun Atiker Konyaspor’a büyük katkılar sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Patrick Friday Eze ile her konuda anlaştıklarını vurgulayan Baydar, şunları kaydetti:

"Takımımız kupada ve ligde oynadığı iki karşılaşmada futbolseverlerin beğenisini toplayan bir performans sergiledi. Ancak 3. bölgedeki etkinliğimizi artırmamız gerekiyordu. Bunun için en doğru seçimin Patrick olduğuna karar verdik ve kendisiyle 3 yıllığına sözleşme imzaladık."





- Friday Eze: "Büyük bir camiaya geldiğimi anladım"





Patrick Friday Eze ise şehri ve stadı gördükten sonra büyük bir camiaya geldiğini fark ettiğini, bu yüzden de çok heyecanlı olduğunu kaydetti.

Atiker Konyaspor’un kendisiyle ilgilendiği haberini alınca hiç tereddüt etmeden gerekli adımları attığını aktaran Friday Eze, "Burada kariyerimin en önemli günlerini geçireceğime inanıyorum. Tabii ki bir golcü olarak hedefim çok gol atarak Konyaspor camiası ve taraftarlarını sevindirmek. Konyaspor'da ismimi tarihe yazdırmak istediğimi de belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.