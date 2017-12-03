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Paul Pogba'dan ilginç şampiyonluk temennisi

- Manchester United'ın Fransız futbolcusu Pogba: "Bunu söylemek istemezdim ama umarım Manchester City'nin bazı önemli oyuncuları sakatlanır"

Paul Pogba'dan ilginç şampiyonluk temennisi


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester United'ın Fransız futbolcusu Paul Pogba, lider Manchester City'nin puan kaybetmesi için takımın yıldız oyuncularının sakatlık yaşamasını umduğunu söyledi.

Pogba, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, uzun süreli galibiyet serisi yakalayan ligin namağlup lideri Manchester City'nin puan kaybı yaşayacağına inandığını belirterek, "Bunu söylemek istemezdim ama umarım Manchester City'nin bazı önemli oyuncuları sakatlanır. Tıpkı bizim başımıza geldiği gibi. İnsanlar bunları görmüyor ve konuşmuyor. Ne zaman kritik bir maçımız olsa önemli futbolcularımız sakatlık yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğu ufak detayların belirleyeceğini savunan Pogba, "Manchester City'de sakatlıklar olmaya başlarsa belki o zaman bir fark oluşturabiliriz. Yıldız isimlerin sakatlanması, onları zayıflatacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon sakatlığı yüzünden birçok maçta forma giyemeyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kırmızı kart cezası nedeniyle 10 Aralık'ta Manchester City'yi konuk edecekleri derbide de takımını yalnız bırakacak. Pogba, bu sezon çıktığı 11 karşılaşmada 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

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Futbolİngiltere Premier LigManchester UnitedPaul Pogba
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