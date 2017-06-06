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Pepe, Real Madrid'den kötü ayrıldı

- Real Madrid'den ayrılan futbolcu Pepe: - "Zidane'a veda etmedim çünkü Zidane ve Real Madrid, gideceğimi benden önce biliyorlardı"

Pepe, Real Madrid'den kötü ayrıldı


MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yollarını ayıran Portekizli Pepe, teknik direktör Zinedine Zidane ve yönetimi eleştirdi.

Bir İspanyol radyosuna konuşan Pepe, 10 sezondur formasını giydiği Real Madrid'in teklif ettiği sözleşme şartlarının beklentisini karşılamadığını belirterek, "Zidane'a veda etmedim çünkü Zidane ve Real Madrid, gideceğimi benden önce biliyorlardı." dedi.

Zidane'ın Real Madrid'de başarılı olmasına rağmen kendisine karşı dürüst davranmadığını savunan 34 yaşındaki defans futbolcusu, İspanyol ekibinin eski teknik direktörü Rafael Benitez'i överek, "Benitez'in samimiyeti çok daha hoşuma gidiyordu. Kendimi onunla daha çok özdeşleştiriyorum." ifadelerini kullandı.

İki yıllık sözleşme beklentisi olmasına rağmen Real Madrid'in bir sezon için teklifte bulunduğunu kaydeden Pepe, "Real Madrid'in tavrı dürüst değildi. Bu takıma her şeyimi verdim. Kanımın ve terimin son damlasına kadar mücadele ettim. Çok şeyler öğrendim. Mutluyum. Şimdi yeni bir döneme başlayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki evini boşaltarak eşyalarını Portekiz'deki evine taşıdığını söyleyen Pepe, Paris Saint-Germain, Milan ve İngiliz kulüplerinden teklifler aldığını ve bunları değerlendireceğini belirtti.

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FutbolPepeReal MadridZinedine Zidane
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