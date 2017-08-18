Petar Filipovic Atiker Konyaspor'da

KONYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Austria Wien takımında forma giyen Hırvat defans oyuncusu Petar Filipovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki futbolcu için Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

Törende açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tınmaz, yeşil-beyazlı ekibin transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Filipovic'in bu sezon şu ana kadar 7 karşılaşmada sahaya çıktığını aktaran Tınmaz, şunları kaydetti:

"Petar Filipovic, ligde 4, Avrupa Ligi eleme maçlarında 2 ve kupada 1 müsabakada forma giydi. Gördüğümüz kadarıyla kendisi hazır vaziyette. Dolayısıyla lisans işlemleri tamamlandıktan sonra, hocamızın kadro tercihinde yer aldığı takdirde yeni transferimiz en kısa sürede takımımıza katkı sağlayacaktır."





- Filipovic: "Konyaspor'a geldiğim için çok mutluyum ve gururluyum"





Petar Filipovic de imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Konya'ya gelmeden önce Konyaspor ve şehir hakkında bilgisinin olduğunu anlattı.

Geçen sezon bazı Süper Lig maçlarını takip ettiğini vurgulayan Filipovic, "Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçını dikkatle seyrettim. Takımımız gayet iyiydi, çok beğendim. Takım arkadaşlarımla da konuştum onlardan da hep pozitif geri dönüşler aldım. O yüzden Konyaspor'a geldiğim için çok mutluyum ve gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Konya'ya geldiğinde ilk öğrendiği şeyin şehrin plaka numarası olduğunu aktaran Filipovic, "Hiç tereddüt etmeden hem taraftarlarımızı mutlu etmek hem de burada olmaktan ne kadar mutlu olduğumu belirtmek için 42 numaralı formayı seçtim." ifadelerini kullandı.