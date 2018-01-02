PFDK'den Ahmet Nur Çebi'ye ceza





İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı Çebi'ye 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

PFDK'nın Antalyaspor futbolcusu Maicon Marques'e 3 maç men ve 13 bin lira, Osmanlıspor futbolcusu Anıl Karaer'e de 2 maç men cezası uyguladığı belirtildi.

Antalyaspor'a da 13 bin 500 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.