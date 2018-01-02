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PFDK'den Ahmet Nur Çebi'ye ceza

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Çebi'ye 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

PFDK'den Ahmet Nur Çebi'ye ceza

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

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TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı Çebi'ye 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

PFDK'nın Antalyaspor futbolcusu Maicon Marques'e 3 maç men ve 13 bin lira, Osmanlıspor futbolcusu Anıl Karaer'e de 2 maç men cezası uyguladığı belirtildi.

Antalyaspor'a da 13 bin 500 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

Muhabir: Ercan Çakar

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