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PFDK'den Atiker Konyaspor ve Beşiktaş'a ceza

- Turkcell Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle Atiker Konyaspor 5, Beşiktaş ise 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı - Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi

PFDK'den Atiker Konyaspor ve Beşiktaş'a ceza


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Turkcell Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle Atiker Konyaspor'a 5, Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a da 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Turkcell Süper Kupa finalinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Atiker Konyaspor'un 5 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 250 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Atiker Konyaspor'a ayrıca, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı 100 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Beşiktaş'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 1 resmi müsabakayı sahasında seyircisiz oynama ve 100 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a ise sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.

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