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Pınar Karşıyaka evinde mağlup oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 10. hafta maçında Pınar Karşıyaka, evinde Alman ekibi EWE Baskets'e 86-85 mağlup oldu.

Pınar Karşıyaka evinde mağlup oldu

İZMİR (AA) - FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 10. hafta maçında Pınar Karşıyaka, evinde Alman ekibi EWE Baskets'e 86-85 mağlup oldu.

Müsabakaya Waters'ın etkili oyunuyla başlayan Pınar Karşıyaka, 3. dakika içinde 10-6 öne geçti. Yeşil-kırmızılı ekibe Paulding ve Mahalbasic'in sayılarıyla karşılık veren Alman temsilcisi, 8. dakikada skoru lehine çevirdi ve ilk periyodu 23-21 önde bitirdi.

İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken, Wood ve Waters'ın sayılarıyla oyuna ağırlığını koyan Pınar Karşıyaka, 18. dakikada farkı 12 sayıya (45-33) çıkardı. EWE Baskets, Paulding ile ürettiği sayılarla skoru dengelemeye çalışırken, Pınar Karşıyaka soyunma odasına 47-41 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına sert savunmayla başlayan EWE Baskets, 23. dakikada skoru eşitledi: 52-52. Hızlı hücumlardan kaydettiği basketlerle 28. dakikada farkı çift hanelere (56-67) çıkaran Alman ekibi, son çeyreğe 69-64 önde girdi.

Etkili mücadelesini son periyoda da taşıyan EWE Baskets, 36. dakikada skoru 82-69'a getirdi. Üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu basketlerle farkı kapatan Pınar Karşıyaka, bitime 1 dakika kala 83-82 öne geçti. Son dakikada skoru yeniden lehine çeviren Alman ekibi, müsabakadan 86-85 galip ayrıldı.

Muhabir: Ahmet Bayram

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BasketbolEWE BasketsFIBA Şampiyonlar LigiPınar KarşıyakaSpor
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