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Pınar Karşıyaka gruptaki yerini korudu

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında Pınar Karşıyaka, Rus ekibi Enisey'i 97-81 yenerek grupta ikinci sıradaki yerini korudu.

Pınar Karşıyaka gruptaki yerini korudu

İZMİR (AA) - FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında Pınar Karşıyaka, Rus ekibi Enisey'i 97-81 mağlup etti. Grupta 5. galibiyetini alan yeşil-kırmızılı ekip, ikinci sıradaki yerini korudu.

Müsabakaya Alp'in 3 sayılık basketiyle başlayan Pınar Karşıyaka önünde Zakharov'un etkili oyunuyla 13-0'lık seri yakalayan Enisey, 4. dakika içinde aradaki farkı 10 sayıya çıkardı: 13-3. Braimoh'un ve Rebec'in sayılarıyla farkı yükselten Enisey, son dakikasına 16 sayı farkla (30-14) önde girdiği ilk periyodu 30-20 üstün tamamladı.

İkinci periyoda etkili başlayan Pınar Karşıyaka, rakibine sadece 2 sayı imkanı verdiği ilk 4 dakikalık bölümde Alp, Metin, Kennedy ve Jones'un basketleriyle öne geçip, farkı 5 sayıya kadar çıkardı: 37-32. Metin Türen'in basketiyle 17. dakikada farkı 8 sayıya (42-34) yükselten Pınar Karşıyaka, devreyi 46-39 galip bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta konuk ekip 5. dakika içinde Braimoh'un sayıylarıyla farkı 5 sayıya (56-51) kadar indirse de, 10-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, 27. dakika içinde farkı 15 sayıya çıkardı: 66-51. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, devreyi 70-56 önde tamamladı.

Son periyodun başında aradaki farkı koruyan Pınar Karşıyaka, son 5 dakikasına 79-65 üstün girdiği müsabakadan 97-81 galip ayrıldı.

Oyun kurucu Dominic Waters'ın sakatlığı nedeniyle forma giymediği Pınar Karşıyaka, müsabakada 3 yabancı oyuncuyla mücadele etti.

Muhabir: Ali Korkmaz

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