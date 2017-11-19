Pınar Karşıyaka, ligde kazanamıyor





İZMİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'ye 77-70 yenilen Pınar Karşıyaka, üst üste 6. maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Lige Anadolu Efes galibiyetiyle başlayan Pınar Karşıyaka, daha sonra Gaziantep Basketbol, Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka, Fenerbahçe Doğuş, Eskişehir Basket ve dün de Demir İnşaat Büyükçekmece'ye mağlup oldu. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan yeşil-kırmızılı ekip, Basketbol Süper Ligi'nde ise üst üste 6. yenilgisini aldı.

Daha önce 2004-2005 sezonunda ve play-off maçları dahil 2001-2002'de üst üste beşer müsabakalık mağlubiyet serisi bulunan İzmir temsilcisi, 16 takımın bulunduğu 1997-1998 sezonunda ilk 10 hafta galibiyet alamamıştı. Pınar Karşıyaka kalan 20 haftada 10 galibiyet ve 10 mağlubiyet alarak sezonu 12. sırada tamamlamıştı.



Sezona ekonomik sıkıntılarla başlayan ve kadrosuna dahil ettiği Dustin Hogue'la lisansını çıkaramadığı için yollarını ayıran Pınar Karşıyaka, eski oyuncularına borçları yüzünden şu anda da transfer yasağında bulunuyor.

Sakatlığı nedeniyle Erdi Gülaslan ve Dominic Waters'tan faydalanamayan yeşil-kırmızılı ekip, Demir İnşaat Büyükçekmece karşılaşmasında 3 yabancı oyuncuyla mücadele etti.







