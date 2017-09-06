Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Hakkari cityscape Veeam Çubuk Van EDAŞ
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Pınar Karşıyaka'da oyuncuların sağlık kontrolleri tamamlandı

İZMİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da oyuncuların sağlık kontrolleri tamamlandı.Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil-kırmızılı ekipte...

Pınar Karşıyaka'da oyuncuların sağlık kontrolleri tamamlandı

İZMİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da oyuncuların sağlık kontrolleri tamamlandı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil-kırmızılı ekipte Dj Kennedy, Alp Karahan ve Berke Aygündüz'le basketbolcuların sağlık kontrollerinin tamamlandığı belirtildi.

Yeni sezon öncesinde yarın Slovenya'ya gidecek Pınar Karşıyaka, burada 8 Eylül Cuma günü Tajfun Sentjur, 10 Eylül Pazar günü Union Olympija ve 11 Eylül Pazartesi günü ise Rus ekibi Nizhny Novgorod'la karşılaşacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BasketbolKontrolPınar KarşıyakaSağlık
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5