İZMİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da oyuncuların sağlık kontrolleri tamamlandı.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil-kırmızılı ekipte Dj Kennedy, Alp Karahan ve Berke Aygündüz'le basketbolcuların sağlık kontrollerinin tamamlandığı belirtildi.
Yeni sezon öncesinde yarın Slovenya'ya gidecek Pınar Karşıyaka, burada 8 Eylül Cuma günü Tajfun Sentjur, 10 Eylül Pazar günü Union Olympija ve 11 Eylül Pazartesi günü ise Rus ekibi Nizhny Novgorod'la karşılaşacak.