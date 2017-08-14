Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi Hikmet Eraslan Kuryem
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Pınar Karşıyaka'da transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li oyun kurucu Dominic Waters'ı kadrosuna dahil etti.

Pınar Karşıyaka'da transfer

İZMİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li oyun kurucu Dominic Waters'ı kadrosuna dahil etti.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki Waters'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Waters, daha önce Belçika'da Liege Basket, İsrail'de Hapoel Holon, İspanya'da ICL Manresa, Almanya'da Oliver Baskets, Yunanistan'da Kolossos, Aris ve Olympiakos ile İtalya'da Cantu takımlarında forma giydi.

ABD'li basketbolcu geçen sezon THY Avrupa Ligi finalinde Fenerbahçe'ye kaybeden Olympiakos'un kadrosunda bulunuyordu.

Takımın başına Aleksandar Trifunovic'i getiren Pınar Karşıyaka, Berk Uğurlu ve Metin Türen'in yanı sıra yabancı oyuncular Scott Wood, Jarrod Jones, Dustin Hogue, David John Kennedy ve son olarak Dominic Waters'ı transfer etti.

Muhabir: Ali Korkmaz

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BasketbolDominic WatersPınar KarşıyakaSporTransfer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5