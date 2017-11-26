Pistin en hızlıları İzmir'de belli oldu





İZMİR (AA) - Otomobil sporlarında 2017 Türkiye Pist Şampiyonası'nda sezonun 5. ve son ayak yarışları İzmir'de koşuldu.

İzmir Ülkü Yarış Pisti'nde dün idari ve teknik kontrolle başlayan 5. ayak mücadelesinde yarışlar gerçekleştirildi.

Super Grup'ta Ali Türkkan'ın 2017 Türkiye Pist Şampiyonu olduğu organizasyonda Maxi Grup'ta da Ümit Ülkü şampiyonluğu elde etti.

Super Grup'ta birinciliğe ulaşan Ali Türkkan, bugünkü 54,871'lik derecesiyle İzmir Ülkü Yarış Pisti rekorunun sahibi oldu.

Opel Corsa OPC Kupası'nın ilk yarışında Alkan Güven birinci, Ümit Ülkü ikinci, Turgut Konuk ise üçüncülüğü elde etti. İkinci yarışta ise ilk 3 sıra Ümit Ülkü, Turgut Konu ve Ali Başakıncı'dan oluştu.





- "TOSFED yıldızını arıyor" projesi





Öte yandan TOSFED tarafından FIAT Türkiye ve Petlas sponsorluğunda 18-25 yaşlarındaki yetenekli sürücüleri keşfetmek amacıyla düzenlenen "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinde finale kalan 12 kişi ilk yarışını gerçekleştirdi.

İlk yarışta Onat Telkenar birinci, Erol Özteknik ikinci ve Onur Badur üçüncü oldu.