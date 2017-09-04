Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi situs inversus totalis havalimanı
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Dolar/TL 3,43'ün üzerinde
Yılın en düşük seviyesinde
Kodlamayı kolay öğretecek
Kodlamayı kolay öğretecek
Yeni nesli tanıtıldı
Yeni nesli tanıtıldı
Balık tezgahları şenlendi
Balık tezgahları şenlendi

Pliskova çeyrek finalde

- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda, tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Çekya'dan Pliskova, ABD'li rakibi Brady'yi 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi

Pliskova çeyrek finalde


İSTANBUL (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların 1 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, Jennifer Brady'yi 2-0 yenerek, adını çeyrek finale yazdırdı.

ABD'nin New York kentindeki sert kort turnuvasının sekizinci gününde, Çek Pliskova ile ABD'li Brady karşı karşıya geldi.

Tek kadınlar dünya klasmanında 1. sırada yer alan Pliskova, 91. sıradaki Brady'yi 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek, çeyrek finale çıktı.

Pliskova, Coco Vandeweghe-Lucie Safarova maçının galibiyle yarı finale yükselme mücadelesi verecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Açıkçeyrek FinalJennifer BradyKarolina PliskovaTenis
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5