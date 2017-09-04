Pliskova çeyrek finalde

İSTANBUL (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların 1 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, Jennifer Brady'yi 2-0 yenerek, adını çeyrek finale yazdırdı.
ABD'nin New York kentindeki sert kort turnuvasının sekizinci gününde, Çek Pliskova ile ABD'li Brady karşı karşıya geldi.
Tek kadınlar dünya klasmanında 1. sırada yer alan Pliskova, 91. sıradaki Brady'yi 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek, çeyrek finale çıktı.
Pliskova, Coco Vandeweghe-Lucie Safarova maçının galibiyle yarı finale yükselme mücadelesi verecek.