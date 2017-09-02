İSTANBUL (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların 1 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, Shuai Zhang'ı 2-1 yenerek, dördüncü tura yükseldi.
ABD'nin New York kentindeki sert kort turnuvasının altıncı gününde, Çek Pliskova ile Çinli Zhang karşı karşıya geldi.
Tek kadınlar dünya klasmanında 1. sırada yer alan Pliskova, 26. sıradaki Zhang'ı 3-6, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek, üst tura çıktı.
Pliskova dördüncü turda, Jennifer Brady-Monica Niculescu maçının galibiyle karşılaşacak.