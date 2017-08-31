Pliskova üst tura yükseldi

İSTANBUL (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların 1 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, Nicole Gibbs'i 2-1 yenerek adını üçüncü tura yazdırdı.
ABD'nin New York kentindeki sert kort turnuvasının dördüncü gününde, Çek Pliskova ile ABD'li Gibbs karşı karşıya geldi.
Tek kadınlar dünya klasmanında 1. sırada yer alan Pliskova, 127. sıradaki Gibbs'i 2-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek üst tura yükseldi.
Pliskova üçüncü turda, Risa Ozaki-Shuai Zhang maçının galibiyle karşılaşacak.