Polis memuru antrenör, şampiyonlar yetiştiriyor





KARABÜK (AA) - AHMET ÖZLER - Karabük Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Baykan Arslan, boks sporunun kentte tanınması amacıyla başlattığı çalışmalarda, Türkiye, Avrupa ve dünya çapında başarılı oyuncular yetiştirmenin gururunu yaşıyor.

Gümüşhane'de 12 yaşında başladığı boksta ilerleyen yıllarda milli sporcu olan, bu sürede polis memurluğuna da başlayan Arslan, 2002'de milli takımın eski antrenörü Fuat Yurtsever'in tavsiyesiyle antrenör oldu.

2005-2010 arasında milli takımlarda antrenörlük yapan Arslan, 15 yıldır görev yaptığı Karabük Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi'ndeki mesaisinin ardından çalıştırdığı sporculardan, 26 Türkiye ve 3 Avrupa şampiyonu ile 2 dünya ikincisi yetiştirdi.

Son olarak İtalya'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda altın madalya kazanan Elif Güneri'nin de antrenörü olan Karabük Gençlikspor Kulübü Boks Antrenörü Arslan, yeni nesilleri boks sporuna kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.





- Arslan: "26 sporcumuz milli oldu"





Baykan Arslan'ın yetiştirdiği boksörler, Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra uluslararası turnuvalarda da 48 madalya kazandı.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedefinin dünya şampiyonu ve olimpiyat sporcuları yetiştirmek olduğunu söyledi.

Polis olduğunu hatırlatan ve asıl amacının başarıdan çok topluma insan kazandırmak olduğunun altını çizen Arslan, "Çalışmalarımı yıllardır polis teşkilatındaki amirlerimin ve arkadaşlarımın desteği ile mesai saatleri dışında gerçekleştiriyorum. 15 yıldır Karabük'te boks antrenörlüğü yapıyorum. Tayin isterken de amacım bu ilde boksu başlatmaktı. Türkiye'de, Avrupa'da hatta dünyada söz sahibi sporcularımız oldu. Bunların başında da Elif Güneri geliyor. Yine Avrupa şampiyonumuz Çağla Aluç var." diye konuştu.

15 yıl içinde dünya ve Avrupa'da çeşitli dereceler elde ettiklerini anlatan Arslan, "26 sporcumuz milli oldu. Bunların içinden 11'i dünya ve Avrupa şampiyonalarına katıldı. Elif Güneri Avrupa şampiyonu, bizler ve ülkemiz için gurur kaynağı. Çağla Aluç, geçen yılın Avrupa şampiyonu, bu yıl Avrupa ikincisi. Şu anda dünya şampiyonasına milli takım kampında hazırlanan 3 sporcumuz var." ifadelerini kullandı.





- "Türkiye şampiyonu olan kadın takımı bende"





Boks antrenörlüğüne ilk başladığında sporcuların ailelerinin karşı çıktığını ancak şu anda tersinin yaşandığını, ailelerin ve okul idarecilerinin kendisine ilgi gösterdiğini belirten Arslan, şunları söyledi:

"Bu da iyi yolda olduğumuzun ifadesi. Başarının yanında biz emniyet teşkilatı olarak da topluma kazandırma projeleri uyguluyoruz. Sporcuları ekip arabalarıyla alıyorduk, evlerine bırakıyorduk. Bu proje kapsamında topluma kazandırdığımız gençlerden Türkiye şampiyonu olanlar var. 2016'da, 8 madalyayla en çok madalya alan ve Türkiye şampiyonu olan kadın takımı bende."

Son zamanlarda çok zorlandığını vurgulayan Arslan, "Polis olarak da çok yoğun çalışmalarımız var. Artık 40'lı yaşlardayım, haliyle yoruluyorum. Ayrıca her geçen gün sporcu sayımız da artıyor. Avrupa ve dünyada yarışacak sporcularımızın özel çalıştırılmaya ihtiyacı oluyor. Şu an bunu tam anlamıyla karşılayamıyoruz. Bunu karşılamak için sadece bu işe gönül vermek, birebir çalışmak gerekiyor. Bunu yetkililere bildirdim. İnşallah olacak." diyerek sözlerini tamamladı.