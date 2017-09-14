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Portekiz basınından Beşiktaş'a övgü

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Porto'yu 3-1 yenen Beşiktaş'ın performansı, Portekiz basınında geniş yankı uyandırdı.

Portekiz basınından Beşiktaş'a övgü

MADRİD (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Porto'yu farklı mağlup ederek grubunda liderliğe yükselen Beşiktaş'tan, Portekiz basınında övgüyle bahsedildi.

Spor gazetesi Abola, "Porto tatsız. Türk gücünü durdurmayı başaramadılar" manşetiyle verdiği haberinde, Porto teknik direktörü Sergio Conceiçao'nun yenilginin sorumluluğunu kabul ettiğini belirtti.

Haberde, Beşiktaşlı futbolcuların maç sonrası demeçlerine de yer verildi. Ricardo Quaresma'nın, Porto'ya saygısını göstermek amacıyla, "Kariyerimin en kötü 90 dakikasını Porto'ya karşı oynadım." ve Pepe'nin ise, "Bu galibiyet, bize grupta önemli bir avantaj sağladı." ifadelerine ilk sayfada yer verildi.

"Ejderhalar, Türklerin kurduğu ağı koparamadı"

Record gazetesi, "Quaresma ve Talisca, Ejderhaları parçaladı" başlığıyla haberini okuyucularına duyurdu. Ojogo gazetesi de, Porto'nun Şampiyonlar Ligi'ne 4. kez sahasında yenilgi alarak başladığını ve Türk takımlarının Porto'ya karşı ilk resmi galibiyetini aldığını belirtti.

Diario do Noticias ise, "Ejderhalar, Türklerin kurduğu ağı koparamadı" manşetiyle sunduğu haberde, Portekiz temsilcisinin sezonun en büyük hedefi Şampiyonlar Ligi'ne yenilgiyle başladığını vurguladı.

Publico gazetesi de, "Porto, Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı. Mavi-beyazlılar sezonun ilk yenilgisini alırken, ikinci yarının başlarındaki performans, galibiyet için yeterli olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Porto'da forma giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'ın maç sonrası siyah-beyazlıların soyunma odasına gelerek, eski takım arkadaşlarını ziyaret etmesi ve dans ettiği bir video yayınlaması, Portekiz gazetelerinin internet sayfalarında geniş yer buldu. Haberlerde, Aboubakar'ın yenilgiye rağmen dans etmesi eleştirildi.

Muhabir: Şenhan Bolelli

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BeşiktaşFutbolövgüPortekiz BasınıPortoSporUEFA Şampiyonlar Ligi
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