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Porto-Beşiktaş maçına İngiliz hakem

- Siyah-beyazlıların, Portekiz temsilcisi ile deplasmanda yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Anthony Taylor düdük çalacak

Porto-Beşiktaş maçına İngiliz hakem


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 13 Eylül Çarşamba günü TSİ 21.45'te Porto kentindeki Dragao Stadı'nda başlayacak müsabakada Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.

Dördüncü hakemlik görevini Constantine Hatzidakis'ın üstleneceği mücadelenin ilave yardımcı hakemleri, Craig Pawson ve Jonathan Moss olacak.

2013'ten bu yana uluslararası karşılaşmalarda maç yöneten Taylor, kulüpler bazında ilk kez bir Türk takımının maçında düdük çalacak.

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Anahtar Kelimeler:
Anthony TaylorBeşiktaşFutbolPortoUEFA Şampiyonlar Ligi
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