Potada final heyecanı başlıyor

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan arasında Ülker Sports Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek finalde TOFAŞ'a 2-0, yarı finalde de Darüşşafaka Doğuş'a 3-0 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.
Sezonu ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş Sompo Japan ise çeyrek finalde Gaziantep Basketbol'u 2-0 geçtikten sonra yarı finalde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük sağladı ve adını finale yazdırdı.
Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde ikinci maç, 11 Haziran Pazar günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılacak.
Muhabir. Ercan Çakar