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Potada final heyecanı başlıyor

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında, yarın Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya gelecek.

Potada final heyecanı başlıyor

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan arasında Ülker Sports Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek finalde TOFAŞ'a 2-0, yarı finalde de Darüşşafaka Doğuş'a 3-0 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.

Sezonu ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş Sompo Japan ise çeyrek finalde Gaziantep Basketbol'u 2-0 geçtikten sonra yarı finalde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük sağladı ve adını finale yazdırdı.

Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde ikinci maç, 11 Haziran Pazar günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Muhabir. Ercan Çakar

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