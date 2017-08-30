Potada şampiyon yine İstanbul'da belli olacak





İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nın finallerine tarihinde 3. kez ev sahipliği yapacak İstanbul'da bugüne dek çok önemli basketbol organizasyonları gerçekleştirildi.

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda D Grubu maçlarına Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarına ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda ev sahipliği yapacak İstanbul, bu branşta hem kulüpler hem de milli takımlar seviyesinde üst düzey kupaları sahipleriyle buluşturdu.

İstanbul, basketbolda hem erkeklerde hem de kadınlarda milli takımlar seviyesinde büyük organizasyonlara imza attı.

Basketbolda, 1959 ve 2001'de Avrupa Erkekler Şampiyonası'nın galibinin belirlendiği İstanbul'da, 2010'da erkekler, 2014'te ise kadınlarda dünya şampiyonası organizasyonları yapıldı.





- 3. kez Avrupa Şampiyonası





İstanbul, Avrupa Basketbol Şampiyonası'na tarihinde 3. kez ev sahipliği yapacak.

Türkiye'deki ilk büyük uluslararası basketbol organizasyonu 1959'da düzenlendi. İstanbul'daki şampiyonanın finalinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), Çekoslovakya'yı 83-72 yenerek kupayı kazandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın final oynadığı 2001 Avrupa Şampiyonası'nda ise kupa İstanbul'da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda sahibini buldu. Milli takımı 78-69 yenen Yugoslavya, altın madalyanın sahibi oldu.

İstanbul, 16 yıl sonra bir kez daha Avrupa şampiyonunun belirleneceği şehir olacak.





- İki kez Dünya Kupası





İstanbul, erkeklerde 2010, kadınlarda ise 2014 yılında Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı.

Finallerin oynandığı İstanbul'da 2010 yılında Sinan Erdem Spor Salonu'nda erkeklerde, 2014'te ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda kadınlarda ABD dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Erkeklerde Türkiye gümüş madalya alırken, 2014 yılında kadınlarda dördüncü oldu.





- Kulüpler bazında 11 kupa İstanbul'da havaya kaldırıldı





Basketbolda kulüpler bazında uluslararası 11 kupa, İstanbul'da sahiplerini buldu.

İstanbul, erkek basketbolunda THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonuna 3 kez ev sahipliği yaptı.

Bu kupaya 1992 ve 2012'de ev sahipliği yapan İstanbul, bu yıl ise bir Türk takımının şampiyonluğuna şahit oldu.

Fenerbahçe, 19-21 Mayıs'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Dörtlü Final'de önce İspanyol ekibi Real Madrid'i, finalde de Yunan temsilcisi Olympiakos'u yenerek İstanbul'da kupayı elde etti.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 1992'de yapılan Dörtlü Final sonucunda Partizan, 2012'de ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda Olympiakos kupayı havaya kaldırdı.

THY Avrupa Ligi'nin yanı sıra erkek basketbolunda 3 kupa daha İstanbul'da sahibini buldu.

Saporta Kupası'nda 1994-1995 sezonunda Benetton Treviso, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Taugres'i 94-86 yenerek kupaya uzandı.

Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 2005 yılında düzenlenen FIBA EuroChallenge Kupası Dörtlü Finali'nde, David Blatt yönetimindeki Rus takımı Dinamo Saint Petersburg, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda kupayı elde etti.

Galatasaray ise 2015-2016 sezonunda Ergin Ataman yönetiminde ULEB Avrupa Kupası zaferini İstanbul'da yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, ilk maçı Fransa'da Strasbourg'a kaybetmesine rağmen İstanbul'daki rövanşta istediği farkı elde ederek Abdi İpekçi Spor Salonu'nda kupa sevinci yaşadı.





- Kadın basketbolunda 5 kupa İstanbul'da sahibini buldu





Kadın basketbolunda kulüpler bazında 5 Avrupa kupası, İstanbul'da sahibine verildi.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2012 yılında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Valencia, 2016'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ise UMMC Ekaterinburg mutlu sona ulaştı.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da 2004'te Rus ekibi Baltiyskaya Zvezda, 2009'da Galatasaray, bu yıl ise Yakın Doğu Üniversitesi İstanbul'daki final maçları sonunda kupa sevincini yaşadı.





- İstanbul'da finaller





İstanbul'da basketbolda yapılan final organizasyonları şöyle:

Yıl Organizasyon Şampiyon 1959 Avrupa Erkekler Şampiyonası SSCB 1992 Avrupa Ligi Partizan 1995 Saporta Kupası Benetton Treviso 2001 Avrupa Erkekler Şampiyonası Yugoslavya 2004 FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Baltiyskaya Zvezda 2005 FIBA EuroChallenge Dinamo Saint Petersburg 2009 FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Galatasaray 2010 Dünya Erkekler Şampiyonası ABD 2012 THY Avrupa Ligi Olympiakos 2012 FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Valencia 2014 Dünya Kadınlar Şampiyonası ABD 2016 FIBA Kadınlar Avrupa Ligi UMMC Ekaterinburg 2016 ULEB Avrupa Kupası Galatasaray 2017 FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Yakın Doğu Üniversitesi 2017 THY Avrupa Ligi Fenerbahçe



