ANKARA (AA) - Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2017 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nı 11. sırada tamamlayan A Erkek Voleybol Milli Takımı, 2019 CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne direkt olarak katılma hakkı elde etti.

Erkek Voleybol Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde arzu ettikleri dereceyi ve hedefi yakalayamadıklarını belirtti.

Belçika maçını voleybolda çok az yaşanabilecek şekilde kaybettiklerini vurgulayan Oktay, "Takımımızı istediğimiz hedefe taşıyacak Belçika müsabakasında, belki de voleybol sporunda çok az yaşanabilecek bir şekilde kazandık dediğimiz anda, bitiş sayılarında olduğumuz iki seti vererek müsabakayı kaybettik. İtalya müsabakasında kaybettiğimiz üçüncü sette de aynı durumları yaşadık. Çok kritik sayıların oynandığı bu setlerde maalesef hakemlerin tercih kararları da hep rakip takımın lehine oldu." ifadelerini kullandı.

Bazı sporcuların sakatlıkları, çalışma ve müsabaka dönemlerinde düzenlerini çok zorladığının altını çizen Oktay, şöyle devam etti:

"Hazırlık döneminde Mert Marko Matiç ve Metin Toy tam kapasiteyle çalışmalara katılamadı. Turnuva sırasında da Hasan Yeşilbudak ve Burutay Subaşı'nın sakatlıkları takımı etkiledi ancak bu sporcularımız, bu olumsuzluğa rağmen ellerinden geleni yaptı. Daha önceki yıllarda katıldığımız Avrupa Şampiyonalarına göre ilk defa istediğimiz hedefe çok yaklaştık. Eğer o bitiş sayılarında hata oranımızı azaltabilseydik, final grubuna kalarak tarihi bir başarı elde edebilirdik."

Oktay, şampiyonada milli takımın potansiyeli olduğunu gördüklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Milli takımımızın bir potansiyeli olduğunu gördük. Sporcularımızın da aynı düşüncede olduğunu biliyorum. Diğer bir sevindirici durum, elde ettiğimiz derece ile 2019 A Erkekler Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne direkt katılım hakkı kazanmamız oldu. Potansiyeli olan genç bir takıma sahibiz. Önümüzdeki dönemlerde daha başarılı sonuçlar elde etme şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum."