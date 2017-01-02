Premier Lig'de Manchester rüzgarı





LONDRA (AA) - İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren takımlardan Manchester City ve Manchester United 20. haftayı galibiyetle kapatırken, lider Chelsea'nin en yakın takipçisi Liverpool deplasmanda puan kaybetti.

Slaven Bilic'in yönettiği West Ham United'a karşı son iki sezonda oynadığı üç maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Manchester United, başkent deplasmanından bu kez üç puanla ayrıldı. Feghouli'nin 15. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ev sahibi ekip karşısında 63. dakikada Mata ile öne geçen Manchester temsilcisi, 78. dakikada Ibrahimovic'in golüyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Manchester United'ın sezon başında renklerine bağladığı 35 yaşındaki İsveçli yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda 18 kez rakip fileleri havalandırarak, geçen yıl attığı 17 golle takımın en skorer ismi olan Martial'i geride bıraktı. İbrahimovic, ligde 13, UEFA Avrupa Ligi ve Lig Kupası'nda ikişer ve Community Shield Kupası'nda bir gol attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye 2-1 yenildiği karşılaşmanın ardından tüm kulvarlarda 13 maçtır bileği bükülmeyen Manchester United, 2013 yılında 18 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Alex Ferguson'dan bu yana en iyi performansına imza attı. 8 Aralıktaki Zorya maçından itibaren 7 maçtır galip gelen Portekizli teknik adam Jose Mourinho ise 2013 yılında Real Madrid ile yakaladığı başarıyı tekrarladı.

West Ham United karşısında galibiyet serisini altı maça çıkaran Manchester United, 39 puanla 6. sırada yer alıyor.





- Manchester City'e 4 dakika yetti





Etihad Stadı'nda bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Burnley'i ağırlayan Manchester City, rakibini 2-1 yenerek maç fazlasıyla puan cetvelinde 3. sıraya yükseldi.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernandinho'nun 32. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ev sahibi ekip, 58. dakikada Clichy ve 62. dakikada Sergio Agüero'nun golleriyle galibiyete uzandı. Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester ekibi, 42 puanla lider Chelsea'nin 7 puan gerisinde yer alıyor.

Fernandinho, kasım ayında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-1 berabere kaldıkları Mönchengladbach ve aralık ayında 3-1 mağlup oldukları Chelsea maçının ardından bu sezon üçüncü kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Manchester City'de daha önce İtalyan forvet Mario Balotelli, 2011-12 sezonunda ligde iki kez kırmızı kart görmüştü.

Bu sezon ligde ve Avrupa'da rakip kaleleri 17 kez havalandıran 28 yaşındaki Agüero, 2014 yılının ağustos ayında 3-1 kazandıkları Liverpool maçından bu yana ilk kez yedek kulübesinden gelerek gol attı.





- Liverpool'u Defoe durdurdu





Şampiyonluk adaylarından Liverpool, iki kez öne geçtiği mücadelede deplasmanda Sunderland ile 2-2 berabere kalarak puan kaybetti.

Puan cetvelinde ikinci sırada yer alan "Kırmızılar", Sturridge ve Mane'nin golleriyle rakibine üstünlük sağlamasına karşın Defoe'nin her iki yarıda penaltıdan kaydettiği gollerle bir puana razı oldu. Rakibinin 4 maçlık galibiyet serisine son veren Sunderland, 2011 yılının nisan ayında Liverpool'a penaltıdan iki gol atan West Bromwich Albion'dan sonra bunu tekrarlayan ilk takım oldu.

Ev sahibi ekibin İtalyan kalecisi Vito Mannone, Liverpoollu Daniel Sturridge, Roberto Firmino, Ragnar Klavan, Emre Can, Adam Lallana ve Georginio Wijnaldum'un skor üretme çabalarına karşılık 13 pozisyonda kalesinde gole izin vermedi.

Bugün oynanan diğer maçlarda son şampiyon Leicester City deplasmanda Middlesbrough ile golsüz berabere kaldı. Everton sahasında Southampton'ı 3-0, West Bromwich Albion da evinde Hull City'i 3-1 mağlup etti.

Lige yarın oynanacak Bournemouth-Arsenal, Crystal Palace-Swansea City ve Stoke City-Watford maçlarıyla devam edilecek.



