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Premier Lig'de son gün hareketliliği

İngiltere Premier Lig takımları, Avrupa futbolunda sona eren yaz transfer sezonunun bitimine saatler kala birçok oyuncuyu kadrosuna kattı.

Premier Lig'de son gün hareketliliği

ANKARA (AA) - Avrupa futbolunda sona eren yaz transfer sezonunun son saatleri, özellikle İngiltere Premier Lig ekipleri için hareketli geçti.

Son şampiyon Chelsea, Leicester City'den Danny Drinkwater'ı 35 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Londra temsilcisi, Torino'dan Davide Zappacosta'yı da transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Crystal Palace ise transfer sezonun bitimine az bir süre kala 26 milyon sterlin karşılığında Liverpool'dan Mamadou Sakho'yu renklerine bağladı.

Tottenham Hotspur, Swansea City'de forma giyen Fernando Llorente'yi transfer etti. Swansea City ise İspanyol golcünün boşluğunu Manchester City'nin Fildişi Sahilli santraforu Wilfried Bony'yi kadrosuna katarak doldurdu.

Muhabir: Doga Kirmizioglu

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier LigSporYaz Transfer Sezonu
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