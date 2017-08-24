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Premier Lig'den Tugay Kerimoğlu'na kutlama

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'in sosyal medya hesabı, eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu'nun doğum gününü kutladı.'Premier League' Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Doğum günün kutlu olsun Tugay Kerimoğlu" yazısı ile...

Premier Lig'den Tugay Kerimoğlu'na kutlama


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'in sosyal medya hesabı, eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu'nun doğum gününü kutladı.

'Premier League' Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Doğum günün kutlu olsun Tugay Kerimoğlu" yazısı ile eski futbolcunun İngiltere'de oynadığı dönemde attığı birkaç golün videosu paylaşıldı.

47. yaş gününü kutlayan Tugay Kerimoğlu, futbolculuk kariyerinde Galatasaray'ın ardından önce İskoç ekibi Glasgow Rangers'a, daha sonra da o dönem Premier Lig'de yer alan Blackburn Rovers'a transfer olmuştu.

Eski milli futbolcu, 2001'de Blackburn Rovers ile başladığı Premier Lig macerasına yine aynı takımda 2009 yılında nokta koymuştu.

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Anahtar Kelimeler:
BlackburnFutbolİngiltere Premier LigTugay Kerimoğlu
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