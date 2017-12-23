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Profesyonel Kick Boks Şampiyonası

- Eceabat Spor Salonu'ndaki şampiyonada 30 sıklette yaklaşık 100 sporcu mücadele ediyor

Profesyonel Kick Boks Şampiyonası


ÇANAKKALE (AA) - Türkiye Kick Boks Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan "Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası" Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde başladı.

Kick Boks sporcularının profesyonelliğe yükselebilmesi amacıyla düzenlenen ve 81 ilden gelen sporcular tarihi yarımadada toplandı.

Eceabat Spor Salonu'nda düzenlenen, 30 sıklette yaklaşık 100 sporcunun katıldığı şampiyonada, sporcular birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Şampiyona öncesi düzenlenen törende konuşan Çanakkale Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, böyle bir etkinliğin Çanakkale Savaşlarının geçtiği tarihi alanda yapılmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Eceabat'ın geçmişten günümüze ülke açısından önem arz eden bir bölge olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu tarihi alanda bu güzel organizasyonda birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu spor ülkemizde önde gelen dünyada da söz sahibi olduğumuz bir spor. Çok ciddi başarılar elde ettik. Federasyonumuzun çabaları ve sporcuların çalışmaları çok ciddi önem arz ediyor. Bizleri her zaman gururlandırıyor." dedi.

Federasyon Başkanı Salim Kayıcı ise güzel bir şampiyona geçirme amacında olduklarını ifade etti.

Etkinliğin profesyonel Kick Boks Şampiyonası olmasından dolayı farklı bir özelliği olduğuna işaret eden Kayıcı, "Bu şampiyonaya iştirak eden sporcularımız uluslararası müsabakalara katılacak. Hava soğuk olmasına rağmen Çanakkale'nin insanları çok sıcak. Katılımdan dolayı çok memnunuz. Emeği geçenlere teşekkür ederim." yorumunu yaptı.

Şampiyonayı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Alan Planlama Tanıtım Medya Grup Başkanı Zeynel Bayseferoğulları, Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Sedat Bektaş, Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Firuz Erdil, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Körfez Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turgay Kılıç ile daire amirleri ve vatandaşlar izledi.

Federasyon Başkanı Kayıcı, protokol üyelerine kick boks eldiveni hediye etti.

Etkinlik, müsabakaların ardından düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

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