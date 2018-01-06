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Prosinecki'nin hedefi EURO 2020

- Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Prosinecki: "Bosna Hersek'in 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım"

Prosinecki'nin hedefi EURO 2020


SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Robert Prosinecki, "Bosna Hersek'in 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) gitmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

Kariyerinde bir dönem Kayserispor'u da çalıştıran Hırvat teknik adam Prosinecki, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen imza törenine katıldı.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu ile iki yıllık sözleşmeye imza atan Prosinecki, törenin ardından düzenlenen basın toplantısında, yeni göreviyle ilgili çok sayıda tebrik mesajı aldığını belirterek, "Bu takımın yeri Avrupa futbolunun zirvesidir. Takımla çok sayıda başarı elde etmeyi hedefliyorum. Bosna Hersek'in EURO 2020'ye gitmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım." diye konuştu.

Kısa bir süre önce milli takımı bıraktığını açıklayan Senad Lulic ve Vedad İbisevic ile görüşeceğini aktaran Prosinecki, "Genç ya da yaşlı futbolcu yoktur, milli takım için oynayacak derecede iyi olan futbolcu vardır. Ülkedeki çeşitli liglerde top koşturan genç futbolculara da şans vermeyi planlıyorum. Futbolla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.


- "Bosna Hersek baskın ve tanınan taraf olmalı"


Prosinecki, ocak ayı sonunda ABD ve Meksika ile oynayacakları özel maçların aday kadrosunu yakında açıklayacağını kaydederek, "Sert ve savunma ağırlıklı futbolu seviyorum. Takımda bu düşüncelerimi hayata geçirebileceğim oyuncular var. Bosna Hersek, özellikle evinde oynadığı maçlarda baskın ve tanınan taraf olmalı." ifadelerini kullandı.

Bu arada Bosna Hersek'te görevine son verilen Mehmed Bazdarevic'in yerine getirilen Prosinecki'nin yardımcılıklarını Gordan Cipric, Dragan Spasic, Elvir Rahimic ve Kenan Hasagic yapacak.

Son olarak Azerbaycan'ı çalıştıran Prosinecki, Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın 10'uncu teknik direktörü oldu.

Futbolculuk kariyerinde Real Madrid ve Barcelona formaları da giyen 48 yaşındaki teknik adam, daha önce Kızılyıldız ve Kayserispor'u da çalıştırmıştı. Prosinecki, Bosna Hersek'in başındaki ilk sınavına, ocak ayı sonunda ABD ve Meksika ile oynanacak özel maçlarda çıkacak.

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