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Protez bacağı boks sevdasına "engel" olamadı

- Manisa'da, üç yıl önce geçirdiği trafik kazasında bir bacağını kaybeden 24 yaşındaki Çağrı Delibay, boks sayesinde çocukluk hayalini gerçekleştirdi - Protez bacağına aldırmadan boks antrenmanlarını sürdüren Delibay: - "Çocukluğumda tek istediğim boks yaparak, iyi bir boksör olmaktı. Kaza yaptıktan sonra 6 ay yatak tedavisi gördüm ve kaybettiğim sağ bacağıma protez takıldı. Sonra ne yapabileceğimi düşünürken, karar verdim ve çocukluk hayalimi gerçekleştirmek için boks sporuna başladım"

Protez bacağı boks sevdasına


MANİSA (AA) - ERSAN ERDOĞAN - Üç yıl önce geçirdiği trafik kazasında bir bacağını kaybeden 24 yaşındaki Çağrı Delibay, çocukluk hayali olan boks sporu ile yaşama yeniden bağlandı.

Kaza sonrasında 6 ay yatakta tedavi gören ve yaşamını bacağına takılan protezle sürdüren Delibay, her gün gittiği boks salonunda antrenörü eşliğinde antrenman yapıyor. Çağrı Delibay, profesyonel olarak ringlere çıkmayı hedefliyor.


- "Çocukluğumda tek istediğim iyi bir boksör olmaktı"


Çağrı Delibay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik kazası sonrasında ayağına takılan proteze kolay alışamadığını söyledi.

Olanı değiştiremeyeceğini ancak bu durumun da hayallerini gerçekleştirmeye engel olamayacağını dile getiren Delibay, şöyle konuştu:

"Çocukluğumda tek istediğim boks yaparak, iyi bir boksör olmaktı. Kaza yaptıktan sonra 6 ay boyunca yatak tedavisi gördüm ve kaybettiğim sağ bacağıma protez takıldı. Sonra ne yapabileceğimi düşünürken, karar verdim ve çocukluk hayalimi gerçekleştirmek için boks sporuna başladım. Elimden geldiğince de sürdürüyorum."

Delibay, Türkiye Boks Federasyonuna çağrıda bulunarak, "Boksu çok seviyorum, Türkiye Boks Federasyonunun engelli kategorisini açmasını istiyorum. Boksta engelli dalında kategori açılması halinde, başarılı olacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Boks antrenörü Yahya Arslan ise Çağrı'nın bir bacağının olmamasına rağmen iyi bir performans sergilediğini, hiç protezi yokmuş gibi boks yaptığını belirtti.

Boks Federasyonunun engelli kategorisini açması durumunda Çağrı'nın bu alanda bir ilk olacağına işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"Spor kesinlikle engel değildir. İnsan yeter ki istesin. Federasyonun yapacağı çalışmaların ardından umarım Çağrı da diğer arkadaşları gibi ringe çıkarak, hayallerini gerçekleştirme yolunda adım atar."

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