PSG attı, Barcelona tuttu

ANKARA (AA) - Hüseyin Burak Demirer - UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-18 sezonunda fileleri 25 kez havalandıran Paris Saint-Germain (PSG), "Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en fazla gol atan takım" oldu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta oynanan 96 maç sonunda en fazla gol atan takımlar sıralamasının ilk basamağında, 5 galibiyet ve 1 yenilgiyle B grubunu zirvede tamamlayan PSG yer aldı.

Hücum hattı Cavani, Neymar ve Mbappe'den oluşan PSG, rakip fileleri 25 kez sarstı. Fransız kulübü, ortalama 3,19 golün kaydedildiği 2017-18 Şampiyonlar Ligi gruplarında, maç başına 4,17 gole ulaştı.

PSG böylece 2016-17 sezonunda attığı 21 golle Borussia Dortmund'un elinde tuttuğu "Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en fazla gol atan takım" rekorunu kırdı.

PSG'yi 23 golle takip eden Liverpool ise turnuva tarihinde grup aşamasının 2. en skorer ekibi olmayı başardı.

306 golle rekor kırıldı

Futbolseverlerin 306 gol izlediği 2017-18 sezonu, grup maçlarında en fazla golün atıldığı Şampiyonlar Ligi sezonu olarak kayıtlara geçti. Önceki rekor, 292 golle 2000-01 sezonuna aitti.

6 maçta tek gol yedi

En az gol yiyen ekipler sıralamasının zirvesinde, kalesinde yalnızca bir gol gören Barcelona yer aldı.

Juventus, Sporting Lizbon ve Olympiakos'un bulunduğu D grubunu, 4 galibiyet ve 2 beraberlikle lider bitiren İspanyol temsilcisinin bu başarısında en büyük pay, kaleci Ter Stegen ile Pique, Umtiti, Semedo ve Alba'nın görev aldığı savunma hattının oldu.

A grubu lideri Manchester United, kalesinde 3 gole izin vererek en az gol yiyen ekipler sıralamasında 2'nciliği elde etti.

Gruplarını lider tamamlayan İngiltere'den PSG ve Tottenham'ın yanı sıra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Atletico Madrid, yedikleri 4'er golle 3. sırayı paylaştı.

En gollü maçlar

E grubu lideri Liverpool'un, Maribor'u deplasmanda, Spartak Moskova'yı da evinde 7-0 yendiği karşılaşmalar, grup aşamasının "en farklı biten" maçları oldu.

PSG'nin sahasında Celtic'i 7-1 mağlup ettiği B grubu müsabakası ise "en çok gol atılan" maç kategorisinde ilk sıraya yerleşti.

PSG ayrıca konuk olduğu Celtic'i ve ağırladığı Anderlecht'i 5-0 yenerek farklı galibiyetlere imza attı.