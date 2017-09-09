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PSG farklı kazandı

- PSG, yeni transferleri Neymar ve Mbappe'nin gol attığı maçta deplasmanda Metz'i 5-1 mağlup etti

PSG farklı kazandı


PARİS (AA) - Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint Germain (PSG), bu sezon renklerine kattığı dünyanın en pahalı ilk iki futbolcusu Neymar ve Kylian Mbappe'nin fileleri havalandırdığı maçta Metz'i 5-1 yendi.

Ligin 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Metz ile karşılaşan PSG'de, yeni transfer Kylian Mbappe ilk kez forma giydi. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelenin ilk yarısında Edinson Cavani 31. dakikada PSG'yi 1-0 öne geçirdi. Çabuk toparlanan Metz, 37. dakikada Emmanuel Riviere ile skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan PSG'de Mbappe, Neymar'a attığı pasın ceza alanında rakipten geri dönmesi üzerine kalecinin soluna vurduğu düzgün vuruşla 59. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi ve yeni takımıyla ilk golünü kaydetti. Ataklarını sıklaştıran PSG, 69. dakikada Neymar, 75. dakikada Cavani ve 87. dakikada Lucas Moura'nın golleriyle mücadeleden 5-1 galip ayrıldı.

Metzli Benoit Assou-Ekotto, 56. dakikada Mbappe'ye yaptığı faulün ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Cavani, Neymar ve Mbappe üçlüsünün iyi bir oyun sergilediği maçta, Cavani'nin iki topu da direkten döndü.

Bu sonuçla PSG ligde 15 puan ve bir maç fazlasıyla Monaco'nun önünde liderliğini korudu.

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