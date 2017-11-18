Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Nota Marsel İlhan kuzey kore Belarus
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu
Boza üretimi başladı
Boza üretimi başladı
Merkez'den ihale kararı
Merkez'den ihale kararı

PSG puan farkını açıyor

- Ligde konuk ettiği Nantes'ı 4-1'le geçen PSG, ikinci sıradaki Monaco ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı

PSG puan farkını açıyor


ANKARA (AA) - Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris-Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Nantes'ı 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Ligin 13. hafta mücadelesinde lider PSG, Parc des Princes Stadı'nda sezonun istikrarlı ekiplerinden Nantes'ı ağırladı.

PSG, 38. dakikada Edinson Cavani, 42. dakikada ise Angel Di Maria'nın golleriyle soyunma odasına 2-0 üstünlükle girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip Nantes, 60. dakikada Prejuce Nakoulma'nın ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Kalan bölümlerde oyunun üstünlüğünü tekrar ele alan PSG, 65. dakikada Javier Pastore, 79. dakikada ise Cavani ile yeniden fileleri havalandırdı ve mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 35'e çıkaran PSG, i̇ki̇nci̇ sıradaki̇ Monaco i̇le arasındaki̇ puan farkını 6'ya çıkararak li̇derli̇k koltuğunda oturmaya devam etti̇. Nantes ise 23 puanla 5'inci sırada kaldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
LiderNantesParis-Saint-Germain
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5