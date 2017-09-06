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"PSG'de tüm kupaları kazanmak istiyorum"

- PSG'nin Fransız futbolcusu Mbappe: "PSG, her alanda zirveye oynayan ve en iyi olmayı hedefleyen bir kulüp. Her yıl birçok başarı elde ederek, kariyerimi en üst seviyeye taşımayı amaçlıyorum"


İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) Monaco'dan transfer ettiği Kylian Mbappe, yeni takımında tüm kupaları kazanmak istediğini söyledi.

Monaco'dan bonuslar dahil 180 milyon avroya transfer edilen Mbappe'nin, PSG Kulübü sahibi Nasser Al-Khelaifi'nin de katılımıyla Parc des Princes Stadı'nda basın tanıtımı gerçekleştirildi.

Fransız futbolcu Mbappe, basın tanıtımında yaptığı açıklamada, PSG gibi büyük bir kulübe gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "PSG, her alanda zirveye oynayan ve en iyi olmayı hedefleyen bir kulüp. PSG'de tüm kupaları kazanmak istiyorum. Her yıl birçok başarı elde ederek kariyerimi en üst seviyeye taşımayı amaçlıyorum. Sürekli kendimi geliştirmek isteyen hırslı bir oyuncuyum. Hedefim, geçen sezondan daha çok gol atmak." ifadelerini kullandı.

PSG'ye imza atmasında Neymar'ın takımda bulunmasının tek etken olmadığını vurgulayan 18 yaşındaki golcü futbolcu, "PSG Kulübü, ilgimi çeken bir vizyona sahip. Geçmişi başarılarla dolu büyük bir kulübe geldim. Tabii ki Neymar'ın da takımda bulunması bir avantaj. Böyle bir oyuncuyla aynı takımda yer almak, sıra dışı bir deneyim olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer döneminde ilk olarak Monaco'da kalmak istediğini aktaran genç futbolcu, sonrasında yaşanan birtakım gelişmelerin ardından takımdan ayrılmaya karar verdiğini ifade etti.

Öte yandan Nasser Al-Khelaifi ise Neymar ve Mbappe için ödenen yüksek bonservis bedelleri nedeniyle UEFA'nın kulüp hakkında açtığı soruşturmaya ilişkin, "Saklayacak bir şeyimiz yok. Gereken açıklamaları yaptık. Her şeyi kurallar dahilinde gerçekleştirdik." diye konuştu.



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