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PTT Spor Kadın Voleybol Takımı'ndan yenilmezlik serisi

- Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden PTT Spor, ligde oynadığı 12 maçtan da galibiyetle ayrıldı

PTT Spor Kadın Voleybol Takımı'ndan yenilmezlik serisi
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ANKARA (AA) - Tarihinde ilk kez Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden PTT Spor, ligde B Grubu'nda oynadığı 12 maçı da kazandı.

Ligde oynadığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan PTT Spor Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Atletizmden basketbola, yüzmeden tekvandoya pek çok branşta milli takım sporcuları yetiştiren PTT Spor Kulübü, Kadın Voleybol Takımı ile de başarılı bir sezon geçiriyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı ve PTT Spor Kulübü Başkanı Osman Çetinkaya ile PTT Spor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Bülent Karslıoğlu, takımın performansıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı ve PTT Spor Kulübü Başkanı Osman Çetinkaya, bir dünya markası olma vizyonuyla hareket ettikleri için sportif faaliyetlerin kendileri açısından büyük değer taşıdığını vurguladı.

Çetinkaya, PTT'nin her zaman spor ve sporcunun yanında olduğuna dikkati çekerek, "Şirketimizin spor alanında yürüttüğü faaliyetler, ülkemize değer katıyor. PTT Spor Kulübü sporcularımızın ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği yüksek dereceler göğsümüzü kabartıyor. Ülkemizin ortak değeri milli takımlarımıza destek vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz. 2017 yılında Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu ile iş birliği anlaşmaları imzalayarak, milli takımlarımızın resmi kargo tedarikçisi olduk. Bu sene PTT Kadınlar Türkiye Kupası ile PTT Erkekler Türkiye Kupası'na destek verdik. 'Filenin Güvercinleri'nin de PTT adına yaraşır bir şekilde mücadele etmesinden ve elde ettiği başarılardan büyük gurur duyuyoruz." şeklinde görüş belirtti.

PTT Spor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Bülent Karslıoğlu, yeni kurulan bir ekip olmalarına rağmen önemli başarılar elde ettiklerini vurgulayarak, "Takımımız çoğunlukla Süper Lig tecrübesine sahip oyunculardan oluşuyor. Genç, deneyimli ve dinamik bir kadroyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hedefimiz, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne yükselmek. Sezon açıldığında 'Hedefimize adım adım ilerleyeceğiz.' demiştik ama şimdi koşar adım yol alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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