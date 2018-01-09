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"Puan barajımız yok"

- Boluspor Teknik Direktörü Karafırtınalar: "İlk yarıdan çok daha fazla puan alacağımızı düşünüyorum"


BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, sezonun ikinci yarısında daha fazla puan alacaklarına inandığını belirtti.

Karafırtınalar, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligin ikinci yarısına iyi başlamak istediklerini kaydederek, "Antrenmanlar keyifli gidiyor. Faydalı olacağını düşünüyoruz. Fazla ara verdiğimizi düşünüyoruz ama kupa maçı oynadık. Diğer takımlardan 4-5 gün daha fazla antrenman yaptık. Yine kupa maçıyla 4-5 gün önce başlayacağız. Öncelikle kupa maçını nasıl geçeriz onun hesabını yapıyoruz. Ondan sonra da ligde çok ciddi 3 hafta bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Sait Karafırtınalar, ligde Akın Çorap Giresunspor, Ümraniyespor ve Gazişehir Gaziantep ile üst üste zorlu maçlar yapacaklarını anlatarak, "Her maçı kazanmak istiyoruz .Oyunculara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu motivasyonla çalışıyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Puan barajımız yok. İlk yarıdan çok daha fazla puan alacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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BolusporFutbolSait KarafırtınalarTFF 1. Lig
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