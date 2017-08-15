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"Puan toplamayı sürdürmek istiyoruz"

- Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı: "Takımın eksiklerine rağmen iyi bir başlangıçla sezonu açtık"

MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, 2. haftada Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacakları maçta puan veya puanlar almak istediklerini söyledi.

Ravcı, sarı-kırmızılı takımın Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk haftasının skor anlamında kendileri için iyi geçtiğini belirtti.

Süper Lig'deki ilk maçlarını kazandıkları için mutlu olduklarını aktaran Ravcı, "Bu ligde yeniyiz, zor bir lig. Bunun bilincindeydik ama ilk maçtan yüzümüzün akıyla çıktık. Camiamızı ve taraftarımızı mutlu ettik." dedi.

İlerleyen haftalarda takımın daha iyi olacağını dile getiren Ravcı, Süper Lig'de çok zorlu maçlara çıkacaklarının farkında olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Takımın eksiklerine rağmen iyi bir başlangıçla sezonu açtık. Şimdi Sivasspor deplasmanına gideceğiz. Onlar da ligin yeni ekiplerinden ama mutlaka taraftarları önünde kazanmak isteyeceklerdir. İlk hafta galibiyetini ve puan toplamayı sürdürmek istiyoruz. İnşallah en kötü beraberlikle döneriz. Yine o moral motivasyonumuzu öbür haftalara taşırız. Zor bir maç olacak. İnşallah puan ya da puanlarla döneceğimiz bir maç olur."


- Hazırlıklar başladı


Açıklamanın ardından Malatya ekibi, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın yer almadığı antrenman, antrenör Gökhan Geylani yönetiminde gerçekleştirildi.

Yarı alanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından tam saha koşuyla antrenman tamamlandı.

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Ali RavcıEvkur Yeni MalatyasporMalatyaSüperlig
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