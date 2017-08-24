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R-4 Türkiye Rafting Şampiyonası

- Erzurum'un Pazaryolu ilçesindeki Çoruh Nehri'nde yapılan 4. ayak müsabakalarına yaklaşık 200 sporcu katılıyor - Türkiye Rafting Federasyonu Asbaşkanı Yardımcı: "Doğa sporlarına önem vermek zorundayız"

R-4 Türkiye Rafting Şampiyonası


ERZURUM (AA) - Türkiye Rafting Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen R-4 Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 4. ayak müsabakaları başladı.

Erzurum'un Pazaryolu ilçesindeki Çoruh Nehri üzerinde gerçekleştirilen yarışlara 24 takımdan yaklaşık 200 sporcu katılıyor.

Başlangıç düdüğünü Pazaryolu Kaymakamı Mehmet Nurullah Karaman, Pazaryolu Belediye Başkanı Recep Kaplan ile Türkiye Rafting Federasyonu Asbaşkanı Fikret Yardımcı'nın çaldığı ilk yarışlar, kısa parkurda gerçekleştirildi.

Yarışlarda, rafting takımları çeşitli kategorilerde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Asbaşkan Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hakem, sporcu, yönetici ve teknik kurul üyelerinin aralarında bulunduğu 40 ilden temsilcilerin Pazaryolu'nda olduğunu söyledi.

Yarışan takımlar arasında Avrupa şampiyonu ekiplerin de olduğu aktaran Yardımcı, şunları kaydetti:

"Raftingde en son şampiyon ülkemizdi. Yeni Zelanda'da başlayan dünya şampiyonluğu başarımız katlayarak geliyor. Buraya gelmeden önce Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ile görüştüm. Buradaki yarışlara Fransa'daki programı dolayısıyla katılamadılar. Kendileri bu yarışlara çok önem veriyor. Doğa sporlarına önem vermek zorundayız. Tunceli, Erzurum, Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan havzasının doğa sporları merkezi olması için Sayın Bakanımızın başkanlığındaki toplantıda karar vermiş bulunmaktayız. Bu karar neticesinde yine Erzurum'dayız."

Kaymakam Karaman da ilçenin Türkiye'deki nadir güzellikteki coğrafyalardan biri olduğunu ve özellikle rafting için çok ideal bir parkuru barındırdığını ifade etti.

R-4 Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 4. ayak müsabakaları 26 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

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"R4 Rafting Türkiye Şampiyonası"ErzurumTürkiye Rafting Federasyonu Asbaşkanı Fikret Yardımcı
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